Plus Neuwied

Streetball in Neuwied: Basketballfeld mit Turnier offiziell eröffnet

Von Rainer Claaßen

i Der neue Streetballplatz in Neuwied wird schon rege genutzt. Zur offiziellen Eröffnung mit Bürgermeister Peter Jung (2. von rechts) ist ein Basketballturnier organisiert worden. Foto: Rainer Claaßen

Eine passendere Veranstaltung hätte man sich zur Einweihung des neuen Streetballplatzes zwischen Raiffeisenstadion und Icehouse wohl kaum einfallen lassen können: Knapp 60 Sportler traten in einem vom Neuwieder Kinder- und Jugendbüro vorbildlich organisierten Turnier in Dreiermannschaften gegeneinander an und demonstrierten damit, dass die Stadt eine sehr sinnvolle Investition getätigt hat.