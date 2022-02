In manchen Kommunen gibt es sie schon, in anderen sorgen sie für heftige Kontroversen: Die Rede ist von wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau. Nun befasst sich auch die Stadt Neuwied mit dem Thema. Um die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen (WKB) geht es in der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 10. Februar.