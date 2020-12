Unkel

Eigentlich sollte es nur darum gehen, den Unkelern die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge (WKB) zu erklären. Die Stadt hatte die Bürger zu Informationsveranstaltungen ins Center-Forum eingeladen. Carsten Schwenk und Helmuth Dommermuth, beide Mitarbeiter einer Koblenzer Rechtsanwaltskanzlei, waren von Stadtbürgermeister Gerhard Hausen beauftragt worden, zu erläutern, was auf die Bürger zukommt. In der anschließenden Diskussion über die WKB wurde vor allem eins deutlich: Die Bürger sind sauer darüber, wie in Unkel „über die Köpfe der Bürger hinweg“ Politik gemacht wird.