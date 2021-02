Rheinbrohl

Der Ortsgemeinderat Rheinbrohl hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 verabschiedet. Erstes Fazit von Ortsbürgermeister Oliver Labonde: Es wird immer schwieriger, einen Haushaltsplan auszuarbeiten. Geringere Steuereinnahmen durch die Corona-Krise, große Investitionen sowie steigende Umlagen stellen Gemeinden wie Rheinbrohl vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Besonders der Punkt der Umlagen präge den nun beschlossenen Etat, so Labonde. „Die bringen viele Gemeinden an die Existenzgrenze“, sagt er.