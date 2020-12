Waldbreitbach

Hotels geschlossen, Restaurants und Cafés bis auf den Außerhausverkauf auch, dazu strenge Kontaktbeschränkungen, wie vertragen sich Auswirkungen der Corona-Krise mit der weithin bekannten touristischen Aktion „Weihnachtsdorf“ in Waldbreitbach? Die Antwort fällt ernüchternd aus: im Grunde gar nicht. Gleichwohl sind die ehrenamtlichen Helfer wieder voll motiviert, Attraktionen des Weihnachtsdorfes zu präsentieren. Auch, wenn es angesichts der Pandemie nur in abgespeckter Form und auch noch nicht am 1. Adventswochenende möglich ist.