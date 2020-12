Neuwied

Ein Thema sorgte unter Schwangeren in der vergangenen Woche für große Empörung: die Ansage verschiedener Krankenhäuser in der Region, dass die werdenden Väter angesichts der Risiken durch den neuartigen Coronavirus nicht mehr mit in den Kreißsaal dürfen. Nachdem das Uniklinikum Bonn Mitte der Woche bereits einen Rückzieher gemacht hatte, erlaubt nun auch das Neuwieder St.-Elisabeth-Krankenhaus wieder unter bestimmten Voraussetzungen eine Begleitperson im Kreißsaal.