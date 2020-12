Neuwied

Aeneas heißt das 1000. Baby, das in diesem Jahr im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth auf die Welt gekommen ist. Eigentlich wohnen seine Eltern Kirsten Hillenbrand und Erol Balkan in Bayern. Sie waren zu Besuch bei ihren Familien in Neuwied, und da habe es sich angeboten, hier auch ihr erstes Kind zur Welt zu bringen, sagen die jungen Eltern. Die letzten Monate der Schwangerschaft hat Kirsten Hillenbrand zu Hause in Bayern verbracht.