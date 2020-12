Oberbieber/Neuwied

Sommer, Sonne und ein Besuch im Freibad: Was in den vergangenen Jahren eine Selbstverständlichkeit war, wird in diesem Jahr zu einer echten Herausforderung. Denn die Corona-Pandemie und die damit verbundenen strengen Auflagen wirken sich auch auf die Freibäder, deren Eröffnung und den Verlauf der Saison aus. So wurde in der vergangenen Woche zwar bekannt gegeben, dass Freibäder ab dem 27. Mai öffnen dürfen, doch gilt es jetzt für die Betreiber, den zahlreichen Einschränkungen des Badebetriebs gerecht zu werden und abzuwägen, inwieweit sich eine Öffnung lohnt.