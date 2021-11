Es war ein schwieriges Jahr für die Winzer im Kreis Neuwied. Dass es nicht so heiß und trocken war wie die Jahre zuvor, war natürlich gut. Aber der viele Regen im Sommer hat bei manchen auch Pilzerkrankungen verursacht. Und die ebenfalls äußerst unbeliebte Kirschessigfliege sowie die Stare haben weitere Ernte vernichtet. Es wird wohl weniger Wein produziert in diesem Jahr, aber die Qualität könnte stimmen, meinen die Winzer in Hammerstein, Leutesdorf und Bad Hönningen.