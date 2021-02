Niederhoppen

Stapler brennt in einer Lagerhalle: Feuerwehr in Niederhoppen im Einsatz

Die Strauscheider Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag ausgerückt, weil in einer Lagerhalle auf einem Bauernhof in Niederhoppen ein Stapler gebrannt hat. Der brennende Teleskoplader war bereits durch die Eigentümer mit einem Traktor aus der Halle gezogen worden, informiert die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach weiter. Die Personen am Ort versuchten mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen.