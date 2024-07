Plus Neuwied Standort-Analyse: Wie Neuwieds Innenstadt schön werden soll Von Hilko Röttgers i Wenig Aufenthaltsqualität und geringe Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten: Bei einer Befragung gab es durchaus Kritik an der Neuwieder Innenstadt. Dort soll sich die Situation in Zukunft verbessern – nicht zuletzt auch durch eine Umgestaltung des Luisenplatzes. Foto: Archiv Hilko Röttgers Wer es bislang noch nicht recht glauben wollte, hat es nun schwarz auf weiß: Die Neuwieder Innenstadt hat Probleme. Das ist ein Ergebnis einer Untersuchung, mit der die Stadtverwaltung die Beratungsagenturen Stadtmanufaktur und Brandmeyer Markenberatung beauftragt hat. Ein anderes Ergebnis dieser Untersuchung lautet: Es gibt Hoffnung. Lesezeit: 3 Minuten

Frage: Was ist am schönsten an Neuwied? Antwort: Das Umland. Was wie eine Scherzfrage klingt, ist tatsächlich ein Ergebnis einer Befragung der Agenturen Stadtmanufaktur und Brandmeyer Markenberatung im Auftrag der Stadt Neuwied. Mit ihrer Studie wollten die Fachleute herausfinden, wie die Menschen die Neuwieder Innenstadt wahrnehmen und wie deren Image ...