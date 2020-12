Asbach

Bei einem romantischen Film im gemütlichen Kinositz geht der Mann auf einmal in die Knie – und macht seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Diese Möglichkeit gibt es schon seit geraumer Zeit im Cine 5 in Asbach. Doch nun kann man im Kino nicht nur Anträge machen, sondern auch standesamtlich heiraten: Die Kinobetreiber machen es gemeinsam mit dem Standesamt der Verbandsgemeinde (VG) Asbach möglich. Am ersten Samstag (5. Septmber) sind bereits die ersten drei Trauungen angesetzt.