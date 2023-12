Stadtratswahl 2024 kann kommen: Christdemokraten in Linz stellen sich neu auf

Haben die Weichen für die Stadtratswahl 2024 gestellt: die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Linz. Foto: Deborah Schäfer

In einer Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Linz haben die Christdemokraten die Weichen für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 gestellt. Das kündigt der Stadtverband in einer Pressemitteilung an. Insgesamt 24 Kandidaten seien mit jeweils großer Mehrheit auf die Liste des Stadtrates gewählt worden. Somit stehe nun fest, mit welchem Personalangebot sich die Linzer CDU im kommenden Jahr den Wählern stellt. „Es haben sich viele bekannte und neue Gesichter bereit erklärt zu kandidieren. Die Kommunalwahl ist eine Persönlichkeitswahl. Umso wichtiger ist es, Menschen mit politischer Erfahrung sowie Politikneulinge, Menschen mit unterschiedlichen Berufen sowie jungen und lebenserfahrenen Linzern eine Chance auf Erfolg einzuräumen“, fasste Dennis Swirksy, der CDU-Stadtverbandsvorsitzende, zusammen.

Viel weibliche Unterstützung

Die Versammlung habe allen Nominierten die Gelegenheit geboten, sich und ihre Ambitionen für die Stadtratsarbeit vorzustellen. Es sei zudem auch wieder gelungen, viele weibliche Kandidaten und Ehrenamtler aus unterschiedlichen Vereinen zu gewinnen, die bereit seien, für die Ziele der CDU Linz als christlicher Partei fachlich und persönlich einzustehen.

Von der Linzer Altstadt bis zum Roniger Hof – Berücksichtigung fanden alle Stadtteile. In einer Rede warb der Erste Beigeordnete der Stadt Linz, Helmut Muthers, um das Vertrauen der Mitgliederversammlung, ihn bei der Wahl um das Bürgermeisteramt der Stadt Linz zu unterstützen. Mit überwältigender Mehrheit wurde er im Anschluss zum Bürgermeisterkandidaten der CDU für die Kommunalwahl 2024 nominiert. Anfang des Jahres 2024 wird das Wahlprogramm für die nächste Kommunalwahlperiode bis 2029 erarbeitet und den Linzer Bürgern vorgestellt. Anregungen und Wünsche aus der Bürgerschaft sind ausdrücklich erwünscht und können gern per E-Mail an info@cdu-linz.de eingereicht werden.