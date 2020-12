Neuwied

Seit Graf Friedrich III. 1662 das Stadtrechtsprivileg erließ, sind Freiheit und Toleranz Grundpfeiler für die Entwicklung von Neuwied. Die erfolgreiche Integration von zuziehenden Menschen ist seitdem für die Stadt zur dauerhaften Herausforderung geworden. Um diese – gerade im Hinblick auf die große Zahl von Geflüchteten in den vergangenen fünf Jahren – nachhaltig gelingen zu lassen, hat die Verwaltung jetzt mit Unterstützung des Instituts für sozialpädagogische Forschung in Mainz und rund 100 Experten aus unterschiedlichen Institutionen ein Integrationskonzept erarbeitet. Der Stadtrat hat es in seiner jüngsten Sitzung ohne Diskussion einstimmig durchgewunken.