Der wiederkehrende Beitrag für den Straßenausbau wird auch in Neuwied kommen – so viel stand schon vor der Sitzung des Stadtrats am Donnerstagabend fest. Schließlich handelt es sich um ein Landesgesetz, das auch die Deichstadt umsetzen muss. Nach der Ratssitzung ist nun auch klar, ab wann die Neuwieder den jährlichen Beitrag frühestens zahlen müssen. Mit großer Mehrheit hat der Rat entschieden, die wiederkehrenden Beiträge (WKB) nicht vor dem Jahr 2025 einzuführen.