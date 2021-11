Tausende geflüchtete Menschen harren derzeit in der Kälte an der polnisch-belarussischen Grenze aus. Ihre Hoffnung: eine Zuflucht in Europa, häufig in Deutschland. Unterdessen zählen Statistiken Tausende Geflüchtete, die auf ihrem Weg in die EU im Mittelmeer ertrunken sind. Deutschlandweit haben sich daher über 260 Kommunen dem Bündnis Sichere Häfen angeschlossen – sie wollen mehr Geflüchtete aufnehmen als sie müssten.