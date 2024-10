Plus Unkel

Stadtlauf in Unkel: 251 Teilnehmer und zwei Seriensieger

i Schon am Start ging es beim Stadtlauf in Unkel gehörig zur Sache. Foto: Olaf Radcke

Auf dem Willi-Brandt-Platz in Unkel hat es am Tag der Deutschen Einheit trotz des verlängerten Wochenendes nur so von Läufern aller Altersklassen und begleitenden Eltern und Großeltern gewimmelt. Noch nie hatten sich so viele zum Unkeler Stadtlauf gemeldet, sodass Andreas Bauch, Organisator und Vorsitzender des SV Unkel, mit seinen Helfern alle Hände voll zu tun hatte, um einen reibungslosen Ablauf auch bei der 43. Auflage zu gewährleisten.