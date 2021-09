Kaum jemand kennt Linz so gut wie Fritz Ockenfels. Er weiß nahezu alles über die Geschichte der Stadt und kennt ihre ganz alltäglichen Geschichtchen und Anekdoten. Fritz Ockenfels selbst hat aber auch ganz viele eigene Geschichten zu erzählen. 30 Jahre lang war er als Stadtführer in der bunten Stadt unterwegs. Nun wurde er offiziell in einer Stadtratssitzung verabschiedet. Die RZ hat ihn getroffen und erfahren, dass er nur damals zufällig in die Rolle des Stadtführers gerutscht ist.