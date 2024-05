Plus Dierdorf

Stadtbürgermeister Ulrich Schreiber im Interview: Er will in Dierdorf für politische Bewegung sorgen

i Ulrich Schreiber Foto: Lara Stephan

Ulrich Schreiber ist in der Kommunalpolitik ein Urgestein. Unter anderem ist er seit 1989 Mitglied im Dierdorf Stadtrat. Vor fünf Jahren kandidierte er gegen Holger Kern (SPD) und Thomas Vis (CDU), um Stadtbürgermeister in Dierdorf zu werden. Damals scheiterte er bereits im ersten Wahlgang und kam somit nicht in die Stichwahl, die am Ende Vis für sich entscheiden konnte. Nun tritt Ulrich Schreiber erneut an und möchte sich gegen die Gegenkandidatin Heike Resch (CDU) durchsetzen.