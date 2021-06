Der Geschichtsverein Unkel ist alarmiert. Der geplante Abriss des Hauses Frankfurter Straße 42 (wir berichteten) hat den Verein auf den Plan gerufen, der jetzt einen Offenen Brief an die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Mainz, den Landrat, den Denkmalschutz, Bürgermeister Karsten Fehr, Stadtbürgermeister Gerhard Hausen und den Unkeler Stadtrates geschrieben hat.