Stadt setzt auf Online-Workshop: Bürger können neuen Luisenplatz mitplanen

Neuwied

Bevor das vom Stadtbauamt beauftragte Planungsbüro ST-Freiraum aus Duisburg den Stift in die Hand nimmt, um den Luisenplatz umzugestalten, sind die Neuwieder Bürger am Zug. Sie können sich mit Ideen und Vorschlägen zur optischen Aufwertung des „Wohnzimmers der Innenstadt“ einbringen. Eine erste Gelegenheit dazu gab es bereits Anfang Oktober, als Vertreter des Planungsbüros und des Stadtbauamtes Anregungen der Bürger entgegennahmen, wie die Attraktivität des Luisenplatzes gesteigert und Defizite beseitigt werden können. Der Wunsch nach einer umfassenden Aufwertung des Areals, das Angebote für alle vorhalten sollte, war dabei deutlich spürbar, so die Stadt Neuwied in einer Pressemitteilung mit. Corona-bedingt musste dann ein ursprünglich für Anfang November geplanter weiterführender Bürgerworkshop abgesagt werden.