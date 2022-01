Die Stadtverwaltung Neuwied setzt Akzente in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Als eine von nur rund einem Dutzend Kommunen beteiligte sie sich in Person von der Auszubildenden Lisa Höfer am Projekt „Kommunale Klimascouts – Azubis für mehr Klimaschutz“ (Azuklim) des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu), teilt die Stadt mit.