Stadt Bad Hönningen will weiter auf Windkraft setzen: Bis zu acht Windräder könnten kommen

Von Sabine Nitsch

i Ja, wo sollen die künftigen Windräder denn hin? In Bad Hönningen könnten sie sich hinter Schloss Arenfels und im Wald drehen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Im Bad Hönninger Wald könnten sich bis zu acht Windräder drehen. Gleich mehrere Interessenten hatten ihren Hut in den Ring geworfen, weil sie auf Bad Hönninger Gebiet Windräder errichten wollen – darunter die Unternehmen Süwag, RWE und Vattenfall. Schon in der Dezember Sitzung hatte der Bad Hönninger Stadtrat beschlossen auf ein Interessensbekundungsfahren zu verzichten und in direkte Verhandlungen mit der Süwag und BMR Energy Solutions einzutreten, die zusammen eine Projektgesellschaft bilden.