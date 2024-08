St. Elisabeth feiert Jubiläum: 1000. Baby im Marienhaus-Klinikum Neuwied geboren

Neuwied. Ein kleines Jubiläum konnte am 12. August im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth gefeiert werden. An diesem Tag fand die 1000. Geburt in diesem Jahr statt. Adara heißt das kleine Mädchen, das per Kaiserschnitt entbunden wurde. Mutter Jasmin Cerdan Carrasko konnte ihr Baby, das mit einem Geburtsgewicht von 2980 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern das Licht der Welt erblickte, glücklich in ihre Arme schließen. „Die Geburt ist gut verlaufen. Mutter und Kind geht es gut“, sagt Dr. Sherikan Zakri erfreut. Adara wurde schon freudig von ihrem Vater und den drei Geschwistern erwartet. Foto: Beate Christ Dr. Sherihan Zakri (links) und Hebamme Meryem Elma (rechts) freuen sich mit Jasmin Cerdan Carrasko (Mitte) über die Geburt der kleinen Adara.