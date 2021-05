Spürnasen aus Windhagen: Hunde machen Jagd auf Bettwanzen

Sie sind klein und zäh und lauern in vielen deutschen Betten: Bettwanzen. Wenn Bettwanzen eine Wohnung befallen haben, ist es unglaublich schwer, sie zu finden, um sie dann wieder loszuwerden. Aber gegen je 220 Millionen Riechzellen in den Spürnasen von Indi, Rosa und Rigo haben die ekligen Blutsauger keine Chance. Die Nasen der holländischen Schäferhunde sind darauf trainiert, Bettwanzen oder Cimex lectularius, wie sie wissenschaftlich heißen, auch in den kleinsten Ritzen und in allen nur denkbaren Verstecken zu erschnüffeln.