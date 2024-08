Plus Vettelschoß Sportverein blickt auf 100-jähriges Bestehen: SV Vettelschoss-Kalenborn feiert Ende August Von Simone Schwamborn i Der aktuelle Vorstand leitet die Geschicke des Sportvereins Vettelschoß-Kalenborn. Foto: Katja Rörig Bot der Vettelschoßer Sportverein (SV) in seinen Anfangsjahren Turnen und Schlagball an, hat er sich bis heute zu einer breit aufgestellten und mitgliederstarken Institution entwickelt. Inzwischen kann der Sportverein Vettelschoß-Kalenborn auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Lesezeit: 3 Minuten

Anlässlich des Jubiläums in diesem Jahr richtet der Verein am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, ein großes Fest aus, bei dem die Abteilungen und Kurse des SV einem breiten Publikum vorgestellt werden. Am Vettelschoßer Sportzentrum können die Gäste in einzelne Sportarten hineinschnuppern und mit den Mitgliedern des SV ...