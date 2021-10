Für Sportvereine im Kreis Neuwied geht es im Herbst ums Geld. Denn dann legt der Kreisausschuss fest, welche Vorhaben auf die Prioritätenliste für die Sportstättenbauförderung des Landes im folgenden Jahr landen. Ob pandemiebedingt oder aus anderen Gründen: In diesem Jahr war das Gedränge um nennenswerte Zuschüsse weniger lebhaft als in den Jahren davor, berichtete Landrat Achim Hallerbach in der Onlinesitzung.