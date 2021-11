In Waldbreitbach geht es in Sachen Ortsentwicklung gegenwärtig richtig zur Sache. Einige Bauvorhaben laufen, andere sind zumindest soweit geplant, dass es bald losgehen kann. Der Ortsgemeinderat war jüngst laut einer Mitteilung gemeinsam mit interessierten Bürgern in der Kommune unterwegs, um sich vom aktuellen Stand zu überzeugen – und bei dieser Gelegenheit gleich noch weitere Vorhaben für die To-do-Liste aufzunehmen.