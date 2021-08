Die Stadt Neuwied bietet in der kommenden Woche zwei offene Impftermine an, bei denen sich alle Interessierten gegen das Coronavirus immunisieren lassen können. Das Angebot richtet sich auch an Menschen, die nicht in Neuwied gemeldet sind. Bei den beiden Impfaktionen bekommt die Stadt sportliche Unterstützung. Denn sowohl der Volleyballclub Neuwied ’77 (VCN) als auch der FV Engers machen mit der Stadt gemeinsame Sache.