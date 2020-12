Kreis Neuwied

Kreisvorstand und Bürgermeister sind sich einig: Auch wenn es derzeit keine neuen Corona-Fälle im Kreis Neuwied gibt, die Sporthallen bleiben zumindest bis zum Ferienbeginn in drei Wochen geschlossen. Bei einer neuerlichen Telefonkonferenz mit den Verantwortlichen der Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied hat man sich auf diesen Grundkonsens geeinigt, informiert Kreisbeigeordneter Michael Mahlert auf RZ-Nachfrage. Dabei wissen alle Beteiligten: Sportvereine an Rhein und Wied wünschen sich das anders, zumal sie in Nachbarkreisen mitunter eine andere Praxis sehen.