Unkel

Sperrungen im Bereich des Unkeler Bahnhofs am Donnerstagmittag: Möglicher Gasaustritt aus einem Zug

Von Daniel Rühle

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Anrufer berichten der RZ am Donnerstagmittag von Sperrungen im Bereich der Siebengebirgsstraße in Unkel, darüber hinaus soll ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr dort im Einsatz sein. Was bisher bekannt ist.