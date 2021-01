Niederbreitbach

Nach all der Aufregung rund um die Impfpriorisierung hat es zu Weihnachten für Benni Over und Familie sowie die Mitstreiter im Kampf für die Orang-Utans in Indonesien noch eine gute Nachricht gegeben. Die im Oktober wegen Auswirkungen der Corona-Krise initiierte Spendeaktion „Soforthilfe Dezembergehälter“ für die rund 100 Mitarbeiter in indonesischen Orang-Utan-Rettungscamps und in einem Wiederaufforstungsprojekt unter der Leitung von Dr. Willi Smits erreichte zum Fest das ehrgeizige Ziel von 20.000 Euro.