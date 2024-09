Plus Heimbach-Weis

Spendenaktion läuft: Karnevalisten in Heimbach-Weis brauchen neues Dach

Von Rainer Claaßen

i Die Wagenbauhalle der Weiser Karnevalisten muss erneuert werden. Dafür sammelt der Verein derzeit Spenden. Foto: Werner Claaßen/Rainer Claaßen

Der Umzug am Veilchendienstag in Heimbach-Weis ist unumstritten einer der Höhepunkte des Karnevals in der ganzen Region. Insbesondere die aufwendig gestalteten Motivwagen locken viele Besucher an. Die beiden Karnevalsvereine des Ortes verfügen jeweils über eine Halle, in der diese gebaut werden.