Spendenaktion für Flutopfer: Ein Los kann zweimal helfen

Die Idee: Die Gewinner können die fast nur fachmännischen Preise an eine der Feuerwehren in der Region weitergeben. „Man kann quasi doppelt spenden“, fasst es Geschäftsführer Schmitt im RZ-Gespräch zusammen. „Auch wenn Leute nicht in der Feuerwehr sind und damit nichts anfangen können, können sie es an die Feuerwehr weiterschenken.“ Natürlich seien aber auch haushaltsübliche Feuerlöscher für den Privatgebrauch unter den zu verlosenden Materialien.

„Da wir durch die Kunden so nah an der Katastrophe dran sind, wollten wir aktiv werden“, schildert der 46-Jährige die Beweggründe für die Initiative, die er nur wenige Tage nach dem Hochwasser zusammen mit seinen rund 70 Mitarbeitern gegründet hatte. Etwa 30 von ihnen sind selbst als Feuerwehrleute tätig, die meisten davon waren im Ahrtal im Einsatz. Da dort auch Feuerwehrgerätehäuser überflutet worden sind, wird an Ort und Stelle auch Ausstattung dringend benötigt, wie Daniel Schmitt erläutert.

Spenden kommen zu 100 Prozent bei den Menschen an

Wer möchte, kann mit einer virtuellen Spende teilnehmen – entweder per Überweisung oder über den Onlinebezahldienst PayPal. Jede Spende ab 2 Euro, was einem Los entspricht, ist bei der Verlosung dabei. 10 Euro entsprechen also fünf Losen. In den vergangenen Tagen sind bereits zahlreiche Lose verkauft worden, sodass bis jetzt schon rund 11.000 Euro zusammengekommen sind.

Wohin geht der Gewinn? „Den teilen wir wahrscheinlich auf“, sagt Schmitt. Zum einen will man den Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz unterstützen, zum anderen das Spendenkonto für Hochwasseropfer des Landes. Die Spenden kommen zu 100 Prozent bei den Menschen an, verspricht das Unternehmen – mehr noch: „Wir werden den Betrag als Firma noch aufstocken“, prophezeit Daniel Schmitt, der sich darüber freut, dass auch die Lieferanten mitspielen und die Ausstattung rasch liefern. „Die haben das Equipment und das Material schon in Taxis an uns geschickt“, erzählt er und fügt an: „Bei all der Tragik: Es macht Spaß, wenn man helfen kann.“ mki

Um über einen Gewinn informiert zu werden, müssen die Teilnehmer bei einer Überweisung beim Verwendungszweck neben dem Stichwort „Unwetterkatastrophe“ eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mit angeben.Die IBAN lautet DE75 5745 0120 0000 0296 94. Per PayPal ist eine Spende (nur mit dem Stichwort „Unwetterkatastrophe“) an buchhaltung@schmitt-neuwied.de möglich. Die Hilfsaktion endet voraussichtlich am 8. August.