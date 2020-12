Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 17:13 Uhr

Spende sorgt für neue Debatte Der jüngste Streit im Rat dreht sich um das Prozedere der Annahme einer Spende. Ein spendenwilliger Bürger hatte sich – angeblich nach unbeantworteten Anfragen an die Gemeindeleitung – direkt an den kommunalen Kindergarten gewandt, den er begünstigen wollte, teilt Waldemar Bondza, Vorsitzender des FDP-Amtsverbandes Linz/Bad Hönningen und Vettelschoßer Ratsmitglied, mit. Nach einer symbolischen Spendenübergabe überwies der Bürger 500 Euro an die VG mit der Bitte, der Vettelschoßer Rat möge über die eingezahlte Spende entscheiden.