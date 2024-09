Straßenhaus

Spektakel in Straßenhaus: Riesigen Kirmesbaum aufgestellt

Von Jörg Niebergall

i Schweißtreibend: Das Aufstellen des riesigen Kirmesbaums in Straßenhaus fordert Alt und Jung. Foto: Jörg Niebergall

Die Kirmesfeierlichkeiten in Straßenhaus starteten wie üblich am Donnerstag, wenn beim Jahrsfelder Markt Tausende Besucher unterwegs sind. Das Aufstellen des riesigen Kirmesbaumes am Samstagmittag ist stets eine schweißtreibende Beschäftigung für junge und alte Burschen.