Die Engerser Sozialdemokraten bitten die Stadtverwaltung, so lange die Umgehung um die Baustelle auf der Bendorfer Straße besteht, dass in den Wohngebieten in Engers Schritttempo angeordnet wird. Als Grund für ihr Begehren führt die SPD in einer Pressemitteilung Raserei in den Anwohnerstraßen an.