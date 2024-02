Plus Unkel Spannende Reise durch die Kulturgeschichte der Zeit: Udo Marquardt stellt in Unkel sein neues Buch vor Der Blick auf die Uhr, verrät dem modernen Menschen, was die Stunde geschlagen hat. Zeit scheint selbstverständlich. Aber was genau ist Zeit eigentlich? War sie für die Menschen der Antike dasselbe wie für uns heute? Von Sabine Nitsch

Der in Unkel lebende Philosoph Udo Marquardt hat in seinem neuen Buch eine Kulturgeschichte der Zeit vorgelegt. Er behauptet: Was Zeit eigentlich ist, haben wir lange vergessen. „Zeit und Mensch. Facetten einer Kulturgeschichte“ ist das Buch betitelt, in dem Marquardt sich, wie er sagt, mit „der Entwicklung unseres Verständnisses von ...