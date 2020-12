Soziales Engagement: Lions-Kalender bleibt gespickt mit tollen Preisen

Neuwied

Corona zum Trotz: Der Adventskalender des Lions Club Neuwied-Andernach bleibt auch in seiner 2020er-Ausgabe hoch attraktiv. Ab Montag geht er in den Verkauf. „Unsere Sponsoren sind uns praktisch alle treu geblieben“, freut sich Präsident Curt Beckmann und ergänzt, dass man sich im Club natürlich vorher Gedanken gemacht hat, ob man die Einzelhändler angesichts der Sondersituation überhaupt reinen Herzens ansprechen kann. Erste vorsichtige Versuche gaben dann aber Auftrieb: „Wir waren schon überrascht, wie sehr sie uns die Stange halten. Es gab kein Stöhnen oder Murren. Und so haben wir wieder Preise mit einem Gesamtwert von mehr als 25.000 Euro zusammenbekommen“, sagt er und unterstreicht: „Dass solche karitativen Aktionen im Corona-Jahr nicht hinten herunterfallen, ist wirklich bemerkenswert und zeigt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“