Plus Neuwied Sommerspiele für alle: Neuwied ist Austragungsort der Special Olympics Rheinland-Pfalz Von Rainer Claaßen i Freuen sich auf die Sommerspiele in Neuwied: Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung, Verbandspräsident Burkhard Schappert, Athletensprecher Francisco-Americo Galante und Pressesprecherin Melanie Brumm. Foto: Rainer Claaßen Neuwied wird einen Tag lang ein Zentrum für den inklusiven Sport: An diversen Stellen in der Stadt werden im Spätsommer die Special Olympics Rheinland-Pfalz stattfinden. Lesezeit: 2 Minuten

Der Ort für die Ankündigung war passend gewählt: Vertreter des Landesverbandes Special Olympics Rheinland-Pfalz und der Stadt Neuwied präsentierten die Pläne für die Sommerspiele 2024 in der Johannes-Lohmann-Halle beim Rhein-Wied-Stadion, wo sonst die Leichtathleten der LG Rhein-Wied trainieren. Das Stadion wird einer der Standorte sein, an dem am 7. September ...