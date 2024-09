Plus Neuwied Sommerspiele der „Special Olympics“ ein voller Erfolg: Neuwied und seine Vereine sind tolle Gastgeber Von Rainer Claaßen i Gute Stimmung herrschte bei den Athleten und ihren Betreuern während der Eröffnungsfeier im Neuwieder Heimathaus. Danach pilgerten alle zu den Wettkampfstätten in der Stadt. Foto: Jörg Niebergall Die Athleten und ihre Begleiter waren aus dem ganzen Bundesland nach Neuwied angereist – und fühlten sich in der Deichstadt bestens betreut. Die Sommerspiele der Bewegung, in der Menschen mit Beeinträchtigung zum Teil unter sich, zum Teil auch gemeinsam mit Nicht-Behinderten Sport treiben, konnte in Neuwied bei bestem Wetter ein beeindruckendes Sportfest feiern. Lesezeit: 3 Minuten

Nach einer Gala am Freitagabend und einer kurzen Auftaktveranstaltung am Samstagmorgen im Heimathaus ging es – getreu dem Motto „Begegnung schaffen“ – gleich an mehreren Sportstätten Neuwieds mit Unterstützung von mehreren Vereinen der Stadt in die Wettbewerbe und die Schnupperangebote. Hier gab es viele Möglichkeiten, Neues kennenzulernen, oder sich mit ...