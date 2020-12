Kreis Neuwied

Sommer und Schule: Das ruft zunächst einmal ganz unterschiedliche Assoziationen hervor und schließt sich eigentlich gegenseitig aus. Nicht so in diesem Jahr, denn mit der landesweiten Sommerschule Rheinland-Pfalz sollen Schüler der Klassenstufen 1 bis 8 an den Grund- und weiterführenden Schulen während der Corona-Krise Versäumtes aufholen und so möglichst gut vorbereitet in das Schuljahr 2020/21 starten. Dies ist die Vorstellung des Landes, das die Sommerschule initiiert hat.