Sommerhochwasser am Rhein steigt – Ahr-Hochwasser sorgt für Geruchsbelästigung in Region Linz: „Fenster und Türen geschlossen halten“

Das Hochwasser am Rhein steigt – hier zu sehen in Neuwied und Leutesdorf. Jörg Niebergall

Der für die Rheingemeinden wichtige Pegel Andernach zeigte am Donnerstagmorgen einen Stand von 5,75 Metern. Die Prognose wurde allerdings noch einmal nach oben korrigiert: Im Laufe des morgigen Freitags könnte ein Höchststand von 8 Metern erreicht werden.

Unterdessen haben die Behörden in Linz eine offizielle „Sonderfall“-Meldung über den Dienst Katwarn veröffentlicht. Demnach kommt es aktuell unter anderem im Bereich der Verbandsgemeinde Linz infolge des hohen Rheinpegels und des Ahr-Hochwassers zu starker Gewässerverunreinigung und einer starken Geruchsbelästigung in den Orten am Rhein. „Die Bevölkerung wird vorsorglich gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine unmittelbare gesundheitliche Gefährdung“, heißt es in der Warnmeldung, in der außerdem darum gebeten wird, von Nachfragen auf den Notrufnummern abzusehen.

tim