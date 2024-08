Sommer mit viel Livemusik: Auf dem Linzer Buttermarkt wird gerockt und getanzt

Alles hat ein Ende: In Linz endet das Sommerfestival am 16. August 2024 mit einheimischen Männerstimmen und kraftvoller Frauenpower.

Bereits im Juni und Juli hat das Linzer Sommerfestival am Linzer Buttermarkt mit großartiger Livemusik und bester Stimmung begeistert, teilt die Tourist-Info mit. Am Freitag, 16. August, folgt nun ab 19 Uhr der krönende Abschluss für diese Saison. „Freuen Sie sich auf eine perfekte Mischung aus Linzer Männerstimmen und kraftvoller Frauenpower!“, wirbt die Tourist-Information in einem Pressetext.

Den Anfang macht die älteste Linzer Boyband: der Linzer Männergesangverein. Mit ihren zahlenreichen Evergreens, Kölschen Hits und Linzer Liedern begeistern sie jedes Jahr Jung und Alt. Mitsingen und Tanzen ausdrücklich erlaubt, so die Verantwortlichen.

Höhepunkt auf dem Linzer Buttermarkt ist die Band Simply Tina

Den musikalischen Höhepunkt und soundgewaltigen Abschluss bildet gegen 20 Uhr der Auftritt von Simply Tina. Die Band versetzt den Zuschauer in ein einzigartiges Konzerterlebnis, das es so nie wieder im Original geben wird. Die Konzertatmosphäre der unvergleichlichen Tina Turner kommt zurück auf die Bühne – „live performt und mit voller Emotionen“, ist dem Schreiben zu entnehmen. Authentisch und explosiv verzaubern die professionellen Musiker mit ihrer energiegeladenen Show die Zuhörer, heißt es im Text weiter.

Zu einem runden Abend gehört auch eine gute Verpflegung. Und diese wird wie immer von der Linzer Gastronomie rund um den Linzer Buttermarkt übernommen. Neben leckeren Antipasti, Pizza, Pasta, gegrillten Würstchen und italienischen Weinen dürfen das erfrischende Kölsch und spritzige Cocktails nicht fehlen. Der Eintritt ist wie immer frei.

Weitere Informationen zu dem Sommerfestival gibt es im Internet unter www.derlinzer.de