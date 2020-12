Bad Hönningen

Bereits Anfang des Jahres hatte es eine entsprechende Betriebsversammlung gegeben, in der nach RZ-Informationen ein Verkauf des Barium-Geschäftes Thema gewesen war (wir berichteten). Seit einer Pressemitteilung vom Montag gibt es Gewissheit: Das global agierende Chemie-Unternehmen Solvay verkauft seine Geschäftsbereiche Barium, Strontium sowie Natriumpercarbonat an das französische Private-Equity-Unternehmen Latour Captial, das sich auf Investitionen in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial spezialisiert hat.