St. Katharinen

Im Landkreis Neuwied wird es bald neben der Solawi Stopperich eine zweite Solidarische Landwirtschaft geben. 20 St. Kathariner wollen in ihrem Wohnort genossenschaftlich tätig werden. Am Sonntag kommen die an Landwirtschaft Interessierten zusammen, um ihre Gemüsegenossenschaft „Katringer Grünzeug eG“ nach dem Prinzip einer Solawi zu gründen. Wenn alles klappt, so wie sie sich das vorstellen, werden sie im kommenden Jahr die ersten Gemüsekisten an die Mitgliederhaushalte verteilen können.