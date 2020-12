Kreis Neuwied

Steigende Corona-Fallzahlen bedeuten auch steigende Herausforderungen bei der Ermittlung von Kontaktpersonen. Zudem werden in der Fieberambulanz in Neuwied täglich sehr viele Testungen abgewickelt. Zuletzt wurden mehr als 400 Personen an einem Tag getestet. Diese Aufgaben sind personalintensiv, und das Gesundheitsamt arbeitet seit Mitte März unter Hochdruck. Unterstützung bekommen die Mitarbeiter von Beginn an durch die Bundeswehr, teilt die Kreisverwaltung mit.