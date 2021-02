Solawi St. Katharinen: Online für Erntegemüseanteile bieten

Gesunde Ernährung, nachhaltiges Wirtschaften und ökologisch erzeugte Lebensmittel aus der Region: Das hat sich die solidarische Landwirtschaft (Solawi) „Katringer Grünzeug“ bei ihrer Gründung vor sieben Monaten auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist Einiges passiert: Der Genossenschaft gehören mittlerweile 108 Mitglieder an. Auf der zum Hof Hinterlorscheid gehörenden und gepachteten Fläche baut die Solawi seit Herbst eine Gemüsegärtnerei auf. Ab März bietet die Genossenschaft für ihre Mitglieder Gemüsekisten im Abonnement an. Sogenannte Erntegemüseanteile können bei der Onlinebieterrunde am Sonntag, 7. Februar, um 12 Uhr erworben werden.