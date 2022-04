Mit 17 Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen hatte der Asbacher Ortsgemeinderat nach einer kontroversen Debatte für einen Solarpark auf einem unbebauten Gelände an der L 255 ausgesprochen, das eigentlich für ein Gewerbegebiet gedacht war. In seiner Sitzung am Donnerstag haben die Mitglieder das Thema weiter vorangebracht.