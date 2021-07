Soforthilfe: Westerwälder Landwirte packen im Katastrophengebiet an, wo sie nur können

Landwirte aus dem Westerwald leisten derzeit Soforthilfe im Katastrophengebiet entlang der Ahr. Mitten in der Nacht auf Freitag hatte sich ihr Konvoi mit mehr als 50 Traktoren, Radladern und Lkws von Neuwied aus in Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler in Bewegung gesetzt. Vier Stunden später, etwa um 6.30 Uhr erreichten sie ihr Ziel – und fanden eine Situation vor, „die nicht in Worte zu fassen ist“, wie Martin Eudenbach im RZ-Gespräch berichtet. Der Waldbreitbacher Landwirt zählt zum Vorstand des Vereines Landschaft Verbindung Westerwald-Taunus, die die Hilfsaktion in kürzester Zeit auf die Beine stellte.